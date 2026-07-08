Уже есть конкретные решения по укреплению ПВО и противоракетных возможностей Украины, - Сибига
По итогам переговоров на саммите НАТО уже приняты конкретные решения по укреплению противовоздушной обороны Украины, в частности в области противоракетной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге в турецкой Анкаре в кулуарах саммита НАТО.
Будут новые взносы
"Мы уже видим решения, которые некоторыми партнерами были озвучены, стали достоянием общественности. Но, по-видимому, нас ждут еще очередные анонсы, очередные подтверждения взносов, пакетов помощи - как результат проведенных бесед и переговоров", - отметил Сибига.
ПВО и противоракетная оборона
Так, глава МИД подчеркнул, что приоритетом для Украины является ПВО.
"И я могу поделиться своим впечатлением, что все это понимают, но не просто выражают солидарность словами, а и… уже есть конкретные решения по усилению наших возможностей в области ПВО, усилению наших антибаллистических возможностей", – добавил он.
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