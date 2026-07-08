НАТО предоставит в 2026–2027 гг. Украине 140 млрд евро. У России нет никаких шансов на победу, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что НАТО подтвердит дальнейшую поддержку Украины в 2026–2027 годах в размере 140 млрд евро, поэтому у России нет никаких шансов победить в войне.

Об этом он заявил в кулуарах саммита НАТО в Анкаре, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Что известно?

Мерц уверен, что после саммита в НАТО воцарится "новый дух", который сделает Альянс сильнее.

"Сделает НАТО более единым, и мы, конечно, также обсудим Украину. Мы будем продолжать помогать Украине. Мы также запустили совместную инициативу в Европе на следующие два года, 2026 и 2027, по ежегодному предоставлению Украине 70 млрд евро. Теперь исключительно Россия должна прекратить эту войну, и мы сделаем все, что в наших силах, сегодня, чтобы добиться этого и послать четкий сигнал Москве: у России нет никаких шансов выиграть эту войну", - сказал канцлер.

Он убежден, что россияне "не достигнут своих военных целей".

"Чем быстрее мы прекратим эту войну, тем лучше для Европы, тем лучше для России и тем лучше для мира во всем мире", - сказал Мерц.

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Что будут обсуждать на саммите НАТО?

По словам канцлера, союзники обсудят выполнение уже достигнутых на саммите в Гааге в прошлом году договоренностей об усилении оборонных усилий европейских союзников и Канады.

"Мы этого добились. Мы значительно усилили оборонные усилия в большинстве стран-членов Европейского Союза и в НАТО. Мы обсудим это сегодня, и мы сделаем НАТО более европейским, чтобы оно могло оставаться трансатлантическим", - сказал он.

В этой связи канцлер привел пример соглашения, которое Германия заключила во вторник на Форуме оборонной промышленности между Канадой, Норвегией и Германией о сотрудничестве в строительстве подводных лодок.

"Это объединит нас на десятилетия во всем Атлантическом регионе. С этой точки зрения оборона также станет гораздо более европейской и гораздо более интенсивной", - убежден Мерц.

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