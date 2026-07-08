НАТО надасть у 2026-2027 рр. Україні 140 млрд євро. У Росії немає жодних шансів на перемогу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що НАТО підтвердить подальшу підтримку України у 2026-2027 роках на 140 млрд євро, тому у Росії немає жодних шансів перемогти у війні.

Про це він заявив на полях саміту НАТО в Анкарі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

Мерц впенений, що після саміту у НАТО буде "новий дух", що зробить Альянс сильнішим.

"Зробить НАТО більш єдиним, і ми, звичайно, також обговоримо Україну. Ми продовжуватимемо допомагати Україні. Ми також започаткували спільну ініціативу в Європі на наступні два роки, 2026 та 2027, щодо щорічного надання Україні 70 млрд євро. Тепер виключно Росія повинна припинити цю війну, і ми зробимо все, що в наших силах, сьогодні, щоб досягти цього та надіслати чіткий сигнал Москві: у Росії немає жодних шансів виграти цю війну", - сказав канцлер.

Він переконаний, що росіяни "не досягнуть своїх воєнних цілей".

"Чим швидше ми припинимо цю війну, тим краще для Європи, тим краще для Росії та тим краще для миру у світі", - Мерц.

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Що обговорюватимуть на саміті НАТО?

За словами канцлера, союзники обговорять виконання вже досягнутих на саміті в Гаазі минулого року домовленості щодо посилення оборонних зусиль європейських союзників та Канади.

"Ми цього досягли. Ми значно покращили оборонні зусилля в більшості країн-членів Європейського Союзу та в НАТО. Ми обговоримо це сьогодні, і ми зробимо НАТО більш європейським, щоб воно могло залишатися трансатлантичним", - пояснив він.

У цьому зв’язку канцлер навів приклад угоди, яку Німеччина досягла у вівторок на Форумі оборонної промисловості між Канадою, Норвегією та Німеччиною про співпрацю в будівництві підводних човнів.

"Це об’єднає нас на десятиліття в усьому Атлантичному регіоні. З цієї точки зору також оборона стане набагато більш європейською та набагато інтенсивнішою", – переконаний Мерц.

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