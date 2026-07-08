УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини ППО України антибалістична система ППО
797 19

Уже є конкретні рішення щодо посилення ППО та антибалістичних спроможностей України, - Сибіга

Сибіга про посилення ППО та антибалістичних спроможностей України

За результатами переговорів на саміті НАТО вже досягнуто конкретних рішень щодо посилення протиповітряної оборони України, зокрема щодо антибалістики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Будуть нові внески

"Ми вже бачимо рішення, які деякими партнерами стали озвучені, стали публічними. Але, мабуть, перед нами ще чергові анонсування, чергові підтвердження внесків, пакетів, як результат проведених розмов і перемовин", – зазначив Сибіга.

Також читайте: Саміт НАТО шукатиме рішення щодо постачання перехоплювачів балістичних ракет для України, - Рютте

ППО та антибалістика

Так, глава МЗС наголосив, що пріоритетом для України є ППО.

"І я можу поділитися своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто розуміють у висловленні солідарності словами, а і … вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, посилення наших антибалістичних спроможностей", – додав він.

Читайте: НАТО надасть у 2026-2027 рр. Україні 140 млрд євро. У Росії немає жодних шансів на перемогу, - Мерц

Автор: 

НАТО (7332) ППО (4262) Сибіга Андрій (1041)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Балабол
показати весь коментар
08.07.2026 14:18 Відповісти
+7
антибалаболістичні рішення є?

бо вже несила терпіти ваш Zельоний понос
показати весь коментар
08.07.2026 14:10 Відповісти
+5
4:18 "Є рішення щодо посилення ППО та антибалістичних спроможностей"
4:19 "ЄС прийняла 25-й пакет карколомних санкцій."
4:20 В Київ та околиці летить 30 балістичних ракет, а збивати нема чим

Отак завжди завершуються всі заяви Сибіги та західних к**олдів.
показати весь коментар
08.07.2026 14:38 Відповісти

Завантаження...

 
 