Уже є конкретні рішення щодо посилення ППО та антибалістичних спроможностей України, - Сибіга

За результатами переговорів на саміті НАТО вже досягнуто конкретних рішень щодо посилення протиповітряної оборони України, зокрема щодо антибалістики.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

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Будуть нові внески

"Ми вже бачимо рішення, які деякими партнерами стали озвучені, стали публічними. Але, мабуть, перед нами ще чергові анонсування, чергові підтвердження внесків, пакетів, як результат проведених розмов і перемовин", – зазначив Сибіга.

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ППО та антибалістика

Так, глава МЗС наголосив, що пріоритетом для України є ППО.

"І я можу поділитися своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто розуміють у висловленні солідарності словами, а і … вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, посилення наших антибалістичних спроможностей", – додав він.

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