Уже є конкретні рішення щодо посилення ППО та антибалістичних спроможностей України, - Сибіга
За результатами переговорів на саміті НАТО вже досягнуто конкретних рішень щодо посилення протиповітряної оборони України, зокрема щодо антибалістики.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.
Будуть нові внески
"Ми вже бачимо рішення, які деякими партнерами стали озвучені, стали публічними. Але, мабуть, перед нами ще чергові анонсування, чергові підтвердження внесків, пакетів, як результат проведених розмов і перемовин", – зазначив Сибіга.
ППО та антибалістика
Так, глава МЗС наголосив, що пріоритетом для України є ППО.
"І я можу поділитися своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто розуміють у висловленні солідарності словами, а і … вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, посилення наших антибалістичних спроможностей", – додав він.
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бо вже несила терпіти ваш Zельоний понос
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Отак завжди завершуються всі заяви Сибіги та західних к**олдів.