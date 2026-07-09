РФ била по Україні двома "Іскандер-М" та 94 БпЛА: ППО знешкодила 72 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 9 липня російські загарбники випустили по Україні дві балістичні ракети та 94 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, окупанти атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М із окупованого Криму.

94 БпЛА Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас, дрони-імітатори "Пародія" пускали із напрямків: Брянськ, Міллєрово, Орел – РФ,, Гвардійське – ТОТ АР Крим, Донецьк -ТОТ.

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 72 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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