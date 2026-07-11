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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Последствия удара РФ баллистикой по Киеву: число пострадавших возросло до 11, вспыхнули пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Уже в третий раз за неделю Россия ведет прицельный обстрел Киева. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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По данным спасателей, в результате российской атаки на столицу пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок.

Информация о последствиях от ГСЧС

Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание возник пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.

Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна.

Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.

На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация уточняется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидированы пожары, вызванные ночной атакой РФ на Киев, — ГСЧС. ФОТОрепортаж

Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела
Киев после обстрела

Обновленная информация

Как информирует прокуратура Киева, по состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: 8 пострадавших, среди них — ребенок. Последствия ощущаются в 4 районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия ночной ракетной атаки РФ на Киев: спасатели ликвидируют пожары, есть погибшая и пострадавшие. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26656) обстрел (33710) ГСЧС (5261) баллистические ракеты (602)
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Топ комментарии
+4
Важко завчасно дати тривогу, якщо балістика летить 2хв. Треба терпіти і спати в метро.
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11.07.2026 08:26 Ответить
+3
Знову лететь зі сторони Брянської обл і як кажуть експерти це С-400, здоровенна махіна чого їх там не шукають, чого не розвалюють бригади ПВО з того напрямку, їхні пункти дислокації були ще до 2022 року, чі це так склоняють до миру Україну
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11.07.2026 07:49 Ответить
+3
і вже другий раз поспіль, спочатку прильот, а вже потім тривога.
і, як по відмашці, починають наярювати всі тєлєгі.
саме після тривоги. а, до тривоги ніхто нічого не бачить та не чує.
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11.07.2026 08:03 Ответить

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