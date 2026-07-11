Последствия удара РФ баллистикой по Киеву: число пострадавших возросло до 11, вспыхнули пожары (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Уже в третий раз за неделю Россия ведет прицельный обстрел Киева. В Соломенском, Дарницком и Днепровском районах города зафиксированы попадания и пожары.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
По данным спасателей, в результате российской атаки на столицу пострадали 10 человек, в том числе 1 ребенок.
Информация о последствиях от ГСЧС
Соломенский район: в результате попадания в трехэтажное офисно-складское здание возник пожар. В настоящее время пожар ликвидирован. По другому адресу в результате взрывной волны поврежден железнодорожный локомотив.
Дарницкий район: после попадания в проезжую часть произошло возгорание электрощитовой, регулирующей работу светофоров. Пожар ликвидирован. В прилегающих жилых домах выбиты окна.
Днепровский район: в результате попадания произошел пожар в складском помещении.
На местах работают спасатели и все соответствующие службы. Информация уточняется.
Обновленная информация
Как информирует прокуратура Киева, по состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, среди которых 11-летний мальчик.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву: 8 пострадавших, среди них — ребенок. Последствия ощущаются в 4 районах.
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і, як по відмашці, починають наярювати всі тєлєгі.
саме після тривоги. а, до тривоги ніхто нічого не бачить та не чує.