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Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
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Наслідки удару РФ балістикою по Києву: кількість постраждалих зросла до 10, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. У Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

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За даними рятувальників, внаслідок російської атаки на столицю постраждало 10 осіб, з них 1 дитина.

Інформація про наслідки від ДСНС

Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.

Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.

Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.

На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ліквідовано пожежі, спричинені нічною атакою РФ на Київ, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу
Київ після обстрілу

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву: 8 постраждалих, серед них - дитина. Є наслідки у 4 районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічної ракетної атаки РФ на Київ: рятувальники ліквідовують пожежі, є загибла та постраждалі. ФОТОрепортаж

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Київ (21092) обстріл (35072) ДСНС (5408) балістичні ракети (633)
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