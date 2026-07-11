Наслідки удару РФ балістикою по Києву: кількість постраждалих зросла до 10, спалахнули пожежі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Вже втретє за тиждень Росія прицільно обстрілює Київ. У Солом’янському, Дарницькому та Дніпровському районах міста зафіксовано влучання та пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
За даними рятувальників, внаслідок російської атаки на столицю постраждало 10 осіб, з них 1 дитина.
Інформація про наслідки від ДСНС
Солом’янський район: внаслідок влучання в триповерхову офісну та складську будівлю виникла пожежа. Наразі пожежу ліквідовано. За іншою адресою внаслідок вибухової хвилі пошкоджено залізничний локомотив.
Дарницький район: після влучання в проїжджу частину сталося загоряння електрощитової регулювання світлофорів. Пожежу ліквідовано. У прилеглих житлових будинках вибито вікна.
Дніпровський район: внаслідок влучання сталася пожежа в складському приміщенні.
На місцях працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву: 8 постраждалих, серед них - дитина. Є наслідки у 4 районах.
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