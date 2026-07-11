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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Сибига о ночном ударе РФ по Киеву: Путин делает ставку на баллистический террор

Андрей, Сибига

Ночью Россия вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Пострадали одиннадцать человек, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сибиги на удар РФ

По его словам, российский диктатор Путин делает ставку на баллистический террор.

"Как говорилось во время наших переговоров с союзниками в Анкаре, главная цель сейчас — лишить Москву этого последнего преимущества. Шаги для этого понятны. Но действовать нужно сейчас, а не позже. Мы рассчитываем на скорейшее выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора", — подчеркнул украинский министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ночном ударе по Киеву: Еще до объявления тревоги были попадания, ракеты не сбиты. ФОТО

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву.
  • Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.
  • По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину шестью "Искандерами", четырьмя авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удары по Украине двумя "Искандер-М" и 94 БПЛА: ПВО обезвредила 72 цели. ИНФОГРАФИКА

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Киев (26660) обстрел (33726) Сибига Андрей (1027) баллистические ракеты (607)
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Топ комментарии
+10
Де наша балістика? Все кинути на випуск балістики. Ніяки Петріоти не допоможуть, тільки удари у відповідь по Москві.
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11.07.2026 13:49 Ответить
+6
А зеленский робив ставку на мирні очі вбивці та на будівництво шляхів для колон танків рашистів у 19 році. Чому всі під....ри з команди зеленского мовчать про це. Виж співвласники рік крові беззахисних українців.
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11.07.2026 13:56 Ответить
+5
Пуйло ставка на балістичний терор, ЗЕля- на балістичний асфальт
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11.07.2026 13:49 Ответить

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