Сибига о ночном ударе РФ по Киеву: Путин делает ставку на баллистический террор

Ночью Россия вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Пострадали одиннадцать человек, среди них — ребенок.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

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Реакция Сибиги на удар РФ

По его словам, российский диктатор Путин делает ставку на баллистический террор.

"Как говорилось во время наших переговоров с союзниками в Анкаре, главная цель сейчас — лишить Москву этого последнего преимущества. Шаги для этого понятны. Но действовать нужно сейчас, а не позже. Мы рассчитываем на скорейшее выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора", — подчеркнул украинский министр.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину шестью "Искандерами", четырьмя авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА.

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