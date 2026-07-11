Сибига о ночном ударе РФ по Киеву: Путин делает ставку на баллистический террор
Ночью Россия вновь нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами. Пострадали одиннадцать человек, среди них — ребенок.
Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Сибиги на удар РФ
По его словам, российский диктатор Путин делает ставку на баллистический террор.
"Как говорилось во время наших переговоров с союзниками в Анкаре, главная цель сейчас — лишить Москву этого последнего преимущества. Шаги для этого понятны. Но действовать нужно сейчас, а не позже. Мы рассчитываем на скорейшее выполнение договоренностей, достигнутых президентом Владимиром Зеленским и украинской делегацией, чтобы обеспечить защиту украинских семей от российского баллистического террора", — подчеркнул украинский министр.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву.
- Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.
- По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину шестью "Искандерами", четырьмя авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА.
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