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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
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Зеленский о ночном ударе по Киеву: Еще до объявления тревоги были попадания, баллистика не сбита. ФОТО

В Киеве в ходе ночной российской атаки ранены одиннадцать человек, среди них — ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

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Что повреждено

Как отмечается, на местах работают оперативные службы. По словам Зеленского, в столице были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария. Продолжается ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

"Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина — баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику", — напоминает глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожары, вызванные ночной атакой РФ на Киев, ликвидированы, — ГСЧС. ФОТОрепортаж

удар по Киеву

Усиление ПВО

"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на "Петриот" и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это", — подчеркивает Зеленский.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву.
  • Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.
  • По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину шестью "Искандерами", четырьмя авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА.
     

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Автор: 

Зеленский Владимир (24782) Киев (26656) обстрел (33710) баллистические ракеты (602)
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Топ комментарии
+14
Зелене чмо просрало все.
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11.07.2026 10:56 Ответить
+12
в Зелі нічого нема. Все в Міндіча...
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11.07.2026 11:02 Ответить
+7
Ну немає ракет, це зрозуміло, а засобів виявлення балістичних ракет щоб хочаб за 10 хвилин людей попередити, що вже теж вже немає?
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11.07.2026 11:01 Ответить

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