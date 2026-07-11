Зеленский о ночном ударе по Киеву: Еще до объявления тревоги были попадания, баллистика не сбита. ФОТО
В Киеве в ходе ночной российской атаки ранены одиннадцать человек, среди них — ребенок. Еще до объявления воздушной тревоги были зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
Что повреждено
Как отмечается, на местах работают оперативные службы. По словам Зеленского, в столице были повреждены жилые дома, офисы и богословская семинария. Продолжается ликвидация последствий обстрела и в Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
"Россия применила в течение этой ночи более 120 дронов и 12 ракет, из них половина — баллистические. Большинство целей нашим защитникам удалось сбить, но не баллистику", — напоминает глава государства.
Усиление ПВО
"Ожидаем от партнеров выполнения обещаний относительно пакетов поддержки для защиты наших людей, о которых было договорено во время заседания НАТО. Нужно двигаться максимально быстро по договоренностям относительно лицензий на "Петриот" и совместного европейского проекта по противоракетной обороне. Сейчас задача номер один для всех наших институтов — обеспечить это", — подчеркивает Зеленский.
Что этому предшествовало?
- Ранее сообщалось, что войска РФ нанесли баллистический удар по Киеву.
- Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11, в нескольких районах вспыхнули пожары.
- По данным Воздушных сил, РФ атаковала Украину шестью "Искандерами", четырьмя авиационными ракетами, двумя ракетами Х-31 и 121 дроном. Сбиты две ракеты Х-59/69 и 111 БПЛА.
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