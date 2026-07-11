Зеленський про нічний удар по Києву: Ще до оголошення тривоги були влучання, балістику не збито. ФОТО

Одинадцять людей поранено у Києві під час нічної російської атаки, серед них дитина. Ще до оголошення повітряної тривоги були влучання по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що пошкоджено

Як зазначається, на місцях працюють оперативні служби. За словами Зеленського, житлові будинки, офіси, богословська семінарія були пошкоджені у столиці. Триває ліквідація наслідків обстрілу і в Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

"Росія застосувала протягом цієї ночі понад 120 дронів та 12 ракет, з них половина - балістичні. Більшість цілей нашим захисникам вдалося збити, але не балістику", - нагадує глава держави.

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Посилення ППО

"Очікуємо від партнерів виконання обіцянок щодо пакетів підтримки для захисту наших людей, про які було домовлено під час засідання НАТО. Треба рухатися максимально швидко по домовленостях щодо ліцензій на "петріоти" та спільного європейського проєкту антибалістики. Зараз завдання номер один для всіх наших інституцій - забезпечити це", - наголошує Зеленський.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що війська РФ ударили балістикою по Києву.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 11, спалахнули пожежі у кількох районах.

За даними Повітряних сил, РФ атакувала Україну шістьма "Іскандерами", чотирма авіаційними ракетами, двома ракетами Х-31 та 121 дроном. Збито дві Х-59/69 і 111 БпЛА.



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