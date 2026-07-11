Сибига об атаке РФ на Сумы: Москва использует дипломатию в качестве прикрытия, продолжая убивать

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Сум днем 11 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

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РФ сознательно убивает мирных жителей

"Сегодня утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Теперь она нанесла удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами", — напомнил Сибига.

Он подчеркнул, что Россия в течение всего дня атакует украинские города всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Это не "давление" и не "эскалация". Это сознательное убийство мирных жителей государством, которое сделало террор своей политикой.

"Кремль считает, что может бомбить жилые кварталы, убивать украинцев и при этом оставаться стороной, которую воспринимают как искренне заинтересованную в мире. Каждый новый удар доказывает обратное. Москва использует дипломатию как прикрытие, продолжая убивать", — отметил министр.

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Нужны решительные действия

Сибига добавил, что Украине нужны возможности для перехвата российских ракет, сбивания самолетов, сбрасывающих эти бомбы, и защиты своих людей.

"Необходимые решения известны. Ресурсы есть. Сейчас нам нужны решительные совместные действия. Вместе с нашими партнерами мы должны лишить Россию возможности терроризировать украинские города, защитить невинные жизни и заставить Москву понять, что террор никогда не принесет ей победы", — добавил он.

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Что предшествовало

Напомним, днем 11 июля 2026 года враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. По последним данным, известно о четырех погибших и 17 пострадавших.