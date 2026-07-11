Сибига об атаке РФ на Сумы: Москва использует дипломатию в качестве прикрытия, продолжая убивать
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированный российский обстрел Сум днем 11 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
РФ сознательно убивает мирных жителей
"Сегодня утром Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. Теперь она нанесла удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами", — напомнил Сибига.
Он подчеркнул, что Россия в течение всего дня атакует украинские города всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Это не "давление" и не "эскалация". Это сознательное убийство мирных жителей государством, которое сделало террор своей политикой.
"Кремль считает, что может бомбить жилые кварталы, убивать украинцев и при этом оставаться стороной, которую воспринимают как искренне заинтересованную в мире. Каждый новый удар доказывает обратное. Москва использует дипломатию как прикрытие, продолжая убивать", — отметил министр.
Нужны решительные действия
Сибига добавил, что Украине нужны возможности для перехвата российских ракет, сбивания самолетов, сбрасывающих эти бомбы, и защиты своих людей.
"Необходимые решения известны. Ресурсы есть. Сейчас нам нужны решительные совместные действия. Вместе с нашими партнерами мы должны лишить Россию возможности терроризировать украинские города, защитить невинные жизни и заставить Москву понять, что террор никогда не принесет ей победы", — добавил он.
Что предшествовало
Напомним, днем 11 июля 2026 года враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. По последним данным, известно о четырех погибших и 17 пострадавших.
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