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6 человек получили ранения в результате российских ударов по Сумщине
В Сумской области за последние сутки в результате российских обстрелов пострадали шесть человек.
Об этом сообщила Сумская областная государственная администрация в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что за сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 26 населенным пунктам области. Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
- В Сумской громаде в результате попадания вражеского дрона получил ранение 64-летний мужчина.
- В Конотопской громаде в результате удара российского беспилотника получили ранения мужчины 71 и 39 лет, пострадала (острая реакция на стресс) 60-летняя женщина.
- В Тростянецкой громаде в результате попадания беспилотника ранены мужчины в возрасте 32 и 35 лет.
В области в результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, дома, автомобили, хозяйственные постройки, нежилые здания.
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