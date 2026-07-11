6 человек получили ранения в результате российских ударов по Сумщине

В Сумской области за последние сутки в результате российских обстрелов пострадали шесть человек.

Об этом сообщила Сумская областная государственная администрация в Facebook, пишет Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что за сутки российские войска совершили почти 60 обстрелов по 26 населенным пунктам области. Больше всего ударов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

В Сумской громаде в результате попадания вражеского дрона получил ранение 64-летний мужчина.

В Конотопской громаде в результате удара российского беспилотника получили ранения мужчины 71 и 39 лет, пострадала (острая реакция на стресс) 60-летняя женщина.

В Тростянецкой громаде в результате попадания беспилотника ранены мужчины в возрасте 32 и 35 лет.

В области в результате обстрелов повреждены объекты гражданской инфраструктуры, дома, автомобили, хозяйственные постройки, нежилые здания.

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