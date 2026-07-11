3 человека получили ранения в результате вражеских обстрелов Херсонщины

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Белозерка, Кизомыс, Федоровка, Станислав, Томина Балка, Александровка, Днепровское, Ивановка, Понятовка, Берислав, Новорайск, Раковка, Кучерское, Нововоскресенское, Любимовка, Костырка, Борозенское, Урожайное, Золотая Балка, Новониколаевка, Чаривное, Дудчаны, Крещеновка, Бургунка, Львово, Николаевка, Новоберислав, Ольговка, Осокоровка, Республиканец и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 4 многоэтажных дома и 9 частных домов. Также оккупанты повредили вышки сотовой связи, газопровод, троллейбусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 3 человека получили ранения.

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