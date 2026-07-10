На Херсонщине в результате российских обстрелов 2 человека погибли, 39 получили ранения, среди пострадавших - 3 ребенка. ФОТОрепортаж

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщили глава ОГА Александр Прокудин, а также в Национальной полиции, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты подверглись обстрелу?

За последние сутки под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились Раковка, Новониколаевка, Урожайное, Высунцы, Зеленовка, Новорайск, Томина Балка, Станислав, Белозерка, Антоновка, Шевченковка, Дудчаны, Качкаровка, Золотая Балка, Чаривное, Красносельское, Костырка, Ингулец, Кизомыс, Берислав, Нововоронцовка, Высокое, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Днепровское, Новодмитровка, Разлив, Ромашково, Дослидное, Надиевка, Велетенское, Бургунка, Ивановка, Камышаны, Никольское, Милово, Молодежное, Надднепрянское, Осокоровка, Садовое, Токаровка, Тягинка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 14 частных домов. Также оккупанты повредили вышку сотовой связи, маршрутный автобус и частные автомобили.

Повреждения получили 25 объектов: 14 частных домов, медицинское учреждение, автомобиль скорой помощи, восемь гражданских автомобилей, маршрутный автобус.

Раненые и погибшие

Ночью в Корабельном районе Херсона в результате сброса взрывчатки с БПЛА получили травмы двое мужчин в возрасте 51 и 46 лет. Когда к ним на помощь прибыла бригада скорой медицинской помощи, россияне совершили повторную атаку, сбросив взрывчатку на спецавтомобиль. В результате удара пострадали 50-летний водитель и двое врачей в возрасте 38 и 49 лет. У всех контузии. Автомобиль медиков поврежден.

Впоследствии оккупанты атаковали дронами 17-летнего юношу и 50-летнюю женщину. Они получили минно-взрывные травмы, огнестрельные осколочные ранения различных частей тела.

В Днепровском районе возле рынка российские военные атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором погибли 58-летний мужчина и его 57-летняя жена. Автомобиль супругов сгорел дотла.

В результате последующих атак пострадали двое подростков в возрасте 13 и 16 лет, а также 30-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 43 и 77 лет. У людей диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, огнестрельные осколочные ранения различных частей тела. Повреждения получили медицинское учреждение, частный дом и два автомобиля.

В микрорайоне "Таврический" в результате вражеских атак с использованием дронов пострадали 60-летняя женщина и 57-летний мужчина. У них минно-взрывные травмы и контузии.

В центральной части города возле рынка в результате удара дроном типа "FPV" пострадали трое мужчин в возрасте 43, 55 и 60 лет. Они получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения различных частей тела.

Позже в результате атаки дрона возле кинотеатра пострадали 68-летняя женщина и 48-летний мужчина. У обоих — минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Возле административного здания оккупанты атаковали маршрутный автобус с помощью FPV-дрона. В результате взрыва пострадали восемь человек в возрасте от 38 до 75 лет. У них диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения различных частей тела. Транспортное средство фактически уничтожено.

Россияне нанесли удар с помощью FPV-дрона возле супермаркета, где пострадали двое мужчин в возрасте 54 и 64 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями лица и ног.

В других частях Центрального района в результате атак беспилотников пострадали четверо мужчин, среди которых был полицейский. Повреждения получили частный дом и четыре автомобиля.

Российские войска нанесли авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам Музыковской сельской и Херсонской городской громад. В результате взрывов на территории Музыковской громады медицинская помощь потребовалась четырем людям. Две женщины и два мужчины получили минно-взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии, осколочные ранения. Повреждены четыре частных дома.

Атаки дронами типа "FPV" привели к повреждению трех частных домов в Высоком, Ингульце и Шевченковке, а также автомобиля в Нововоронцовке.

Кроме того, за медицинской помощью обратились 58-летний водитель машины "скорой" и 62-летний гражданский, которые несколькими днями ранее пострадали в результате вражеских обстрелов Херсона. У обоих — минно-взрывные травмы и контузии.























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