На Херсонщині через російські обстріли 2 людей загинуло, 39 поранено, серед постраждалих – 3 дітей. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомили очільник ОВА Олександр Прокудін, а також у Національній поліції, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Новомиколаївка, Урожайне, Висунці, Зеленівка, Новорайськ, Томина Балка, Станіслав, Білозерка, Антонівка, Шевченківка, Дудчани, Качкарівка, Золота Балка, Чарівне, Красносільське, Костирка, Інгулець, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Високе, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Дніпровське, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Дослідне, Надіївка, Велетенське, Бургунка, Іванівка, Комишани, Микільське, Милове, Молодіжне, Наддніпрянське, Осокорівка, Садове, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Пошкоджень зазнали 25 об’єктів: 14 приватних будинків, медичний заклад, автомобіль екстреної медичної допомоги, вісім цивільних автівок, маршрутний автобус.

Поранені та загиблі

Вночі у Корабельному районі Херсона через скид вибухівки з БпЛА травмувалися двоє чоловіків віком 51 та 46 років. Коли їм на допомогу прибула бригада екстреної медичної допомоги, росіяни здійснили повторну атаку, скинувши вибухівку на спецавтомобіль. Внаслідок удару постраждали 50-річний водій та двоє лікарів віком 38 та 49 років. У всіх контузії. Автомобіль медиків пошкоджено.

У подальшому окупанти атакували дронами 17-річного хлопця та 50-річну жінку. Вони отримали мінно-вибухові травми, вогнепальні осколкові поранення різних частин тіла.

У Дніпровському районі біля ринку російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, у якому загинули 58-річний чоловік та його 57-річна дружина. Автомобіль подружжя вигорів вщент.

В результаті подальших атак постраждали двоє хлопців віком 13 і 16 років, а також 30-річна жінка і двоє чоловіків віком 43 та 77 років. У людей діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, вогнепальні осколкові поранення різних частин тіла. Зазнали пошкоджень медичний заклад, приватний будинок та два автомобілі.

У мікрорайоні "Таврійський" через ворожі дронові атаки постраждали 60-річна жінка та 57-річний чоловік. У них мінно-вибухові травми й контузії.

У центральній частині міста біля ринку в результаті удару дроном типу "FPV" постраждали троє чоловіків віком 43, 55 та 60 років. Вони дістали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії й осколкові поранення різних частин тіла.

Пізніше в результаті дронової атаки біля кінотеатру постраждали 68-річна жінка та 48-річний чоловік. В обох мінно-вибухові травми й осколкові поранення.

Біля адміністративної будівлі окупанти атакували FPV-дроном маршрутний автобус. Внаслідок вибуху постраждали вісім людей віком від 38 до 75 років. У них діагностували мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, осколкові поранення різних частин тіла. Транспортний засіб фактично знищено.

росіяни вдарили FPV-дроном біля супермаркету, де постраждали двоє чоловіків віком 54 та 64 роки. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями обличчя й ноги.

В інших частинах Центрального району через атаки безпілотників травмувалися четверо чоловіків, серед яких поліцейський. Зазнали пошкоджень приватний будинок та чотири автомобілі.

російські війська здійснили авіаційні удари керованими бомбами по населених пунктах Музиківської сільської та Херсонської міської громад. Внаслідок вибухів на території Музиківської громади медична допомога знадобилася чотирьом людям. Двоє жінок та двоє чоловіків дістали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, контузії, осколкові поранення. Пошкоджено чотири приватні будинки.

Атаки дронами типу "FPV" призвели до пошкоджень трьох приватних будинків у Високому, Інгульцю й Шевченківці, автомобіля у Нововоронцовці.

Крім цього, по медичну допомогу звернулися 58-річний водій карети "швидкої" та 62-річний цивільний, які днями раніше постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсона. В обох мінно-вибухові травми й контузії.























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