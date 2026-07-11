3 людини дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Кізомис, Федорівка, Станіслав, Томина Балка, Олександрівка, Дніпровське, Іванівка, Понятівка, Берислав, Новорайськ, Раківка, Кучерське, Нововоскресенське, Любимівка, Костирка, Борозенське, Урожайне, Золота Балка, Новомиколаївка, Чарівне, Дудчани, Хрещенівка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Новоберислав, Ольгівка, Осокорівка, Республіканець та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, газопровід, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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