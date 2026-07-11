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Новини Обстріли Сумщини
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6 людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині

6 людей дістали поранення унаслідок російських ударів по Сумщині

На Сумщині минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей.

Про це повідомила Сумська ОВА у Фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що впродовж доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах області. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

  • У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона отримав поранення 64-річний чоловік.
  • У Конотопській громаді через удар російського безпілотника дістали поранення чоловіки 71 та 39 років, постраждала (гостра реакція на стрес) 60-річна жінка.
  • У Тростянецькій громаді внаслідок влучання безпілотника поранені чоловіки віком 32 і 35 років.

В області обстрілами пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, будинки, автомобілі, господарчі споруди, нежитлові будівлі.

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Автор: 

армія рф (21506) обстріл (35091) Сумська область (4883)
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