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6 людей дістали поранення внаслідок російських ударів по Сумщині
На Сумщині минулої доби внаслідок російських обстрілів постраждали шестеро людей.
Про це повідомила Сумська ОВА у Фейсбуці, пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що впродовж доби російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 26 населених пунктах області. Найбільше ударів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
- У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого дрона отримав поранення 64-річний чоловік.
- У Конотопській громаді через удар російського безпілотника дістали поранення чоловіки 71 та 39 років, постраждала (гостра реакція на стрес) 60-річна жінка.
- У Тростянецькій громаді внаслідок влучання безпілотника поранені чоловіки віком 32 і 35 років.
В області обстрілами пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, будинки, автомобілі, господарчі споруди, нежитлові будівлі.
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