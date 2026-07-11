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Новини Удар по Сумах Обстріл Сум КАБами
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Війська РФ ударили КАБами по Сумах: відомо про 4 загиблих, серед них - дитина, ще 7 - поранено (оновлено)

Удар КАБами по Сумах

Вдень 11 липня  2026 року ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Відомо про загибель чотирьох людей. Серед них - дитина. Ще семеро людей зазнали поранень і були госпіталізовані. 

Медики, рятувальники та всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

Також читайте: Окупанти вдарили по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки, є поранений

Автор: 

обстріл (35091) Сумська область (4883) Суми (1155) КАБ (573) Сумський район (666)
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