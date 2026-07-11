Війська РФ ударили КАБами по Сумах: відомо про 4 загиблих, серед них - дитина, ще 7 - поранено (оновлено)

Вдень 11 липня 2026 року ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Відомо про загибель чотирьох людей. Серед них - дитина. Ще семеро людей зазнали поранень і були госпіталізовані.

Медики, рятувальники та всі екстрені служби продовжують працювати на місці.

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