Окупанти вдарили по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки, є поранений
9 липня пообіді в Зарічному районі Сум внаслідок ударів пошкоджено дахи багатоповерхових будинків, попередньо одна людина поранена.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській МВА.
"Ворог продовжує атакувати Сумську громаду безпілотниками. Частина російських ударів завдала наслідків у житловому секторі Зарічного району Сум: пошкоджені дахи багатоповерхівок", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, один з них був "Ланцет", інший - БпЛА невідомого типу.
- Попередньо 1 людина поранена.
- Інші наслідки встановлюються.
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