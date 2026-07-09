Окупанти вдарили по Сумах дронами: пошкоджено житлові будинки, є поранений

9 липня пообіді в Зарічному районі Сум внаслідок ударів пошкоджено дахи багатоповерхових будинків, попередньо одна людина поранена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумській МВА.

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"Ворог продовжує атакувати Сумську громаду безпілотниками. Частина російських ударів завдала наслідків у житловому секторі Зарічного району Сум: пошкоджені дахи багатоповерхівок", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, один з них був "Ланцет", інший - БпЛА невідомого типу.

Попередньо 1 людина поранена.

Інші наслідки встановлюються.

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