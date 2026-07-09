Оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов: повреждены жилые дома, есть раненый

9 июля во второй половине дня в Заречном районе Сум в результате ударов были повреждены крыши многоэтажных домов; по предварительным данным, один человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ГВА.

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"Враг продолжает атаковать Сумскую громаду беспилотниками. Часть российских ударов нанесла ущерб жилому сектору Заречного района Сум: повреждены крыши многоэтажек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, один из них был "Ланцет", другой — БПЛА неизвестного типа.

Предварительно 1 человек ранен.

Другие последствия устанавливаются.

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