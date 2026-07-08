Сумщина находится под беспрецедентным огневым давлением со стороны РФ: принято решение об усилении ПВО, — Федоров
На этой неделе министр обороны Михаил Федоров работал в Сумской области вместе с командой Минобороны и заместителем командующего Воздушными силами Павлом Лазарем с целью выработки решений по укреплению ПВО в условиях постоянного российского террора.
Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация в области
В частности, министр подчеркнул, что с начала года Сумская область находится под беспрецедентным огневым давлением.
- Россия нанесла более 12 тысяч ударов по территории области. Это ракетные атаки, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники различных типов, FPV-дроны.
- Вследствие этих атак погибли 122 мирных жителя, более 1200 человек получили ранения, среди них много детей.
- Повреждено или разрушено более 2600 жилых домов, школ, больниц, объектов энергетической и гражданской инфраструктуры.
Кроме того, с июня ситуация с безопасностью в области существенно ухудшилась. Враг изменил тактику и расширил масштабы применения БПЛА типа "Молния", FPV-дронов на оптоволокне, ударных беспилотников и КАБ.
"Цель России — терроризировать людей и сделать жизнь в приграничных регионах невыносимой", — подчеркнул Федоров.
Усиление ПВО
Отмечается, что было проведено координационное совещание с главой Сумской ОВА, военными и представителями всех ответственных служб по вопросам защиты воздушного пространства над областью.
"По итогам совещания сформирован комплекс решений по усилению противовоздушной обороны области. В центре внимания — повышение эффективности ПВО, наращивание потенциала для противодействия ударным беспилотникам и авиационным угрозам, защита критической инфраструктуры, логистики и людей. Часть решений из соображений безопасности не разглашается. Но главное — они направлены на существенное усиление защиты Сумской области", — рассказал министр обороны.
По его словам, в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по координации работы всех органов власти для усиления защиты прифронтовых регионов от российского воздушного террора.
Удар по Сумам
Также Федоров посетил место российского удара управляемой авиабомбой по центру Сум, который произошел 3 июля, и почтил память погибших.
"Россия целенаправленно атакует мирные украинские города, убивает мирных жителей и разрушает критически важную инфраструктуру", — подчеркнул он.
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