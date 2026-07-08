Сумщина находится под беспрецедентным огневым давлением со стороны РФ: принято решение об усилении ПВО, — Федоров

На этой неделе министр обороны Михаил Федоров работал в Сумской области вместе с командой Минобороны и заместителем командующего Воздушными силами Павлом Лазарем с целью выработки решений по укреплению ПВО в условиях постоянного российского террора.

Об этом Федоров сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Ситуация в области

В частности, министр подчеркнул, что с начала года Сумская область находится под беспрецедентным огневым давлением.

Россия нанесла более 12 тысяч ударов по территории области. Это ракетные атаки, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники различных типов, FPV-дроны.

Вследствие этих атак погибли 122 мирных жителя, более 1200 человек получили ранения, среди них много детей.

Повреждено или разрушено более 2600 жилых домов, школ, больниц, объектов энергетической и гражданской инфраструктуры.

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Кроме того, с июня ситуация с безопасностью в области существенно ухудшилась. Враг изменил тактику и расширил масштабы применения БПЛА типа "Молния", FPV-дронов на оптоволокне, ударных беспилотников и КАБ.

"Цель России — терроризировать людей и сделать жизнь в приграничных регионах невыносимой", — подчеркнул Федоров.

Усиление ПВО

Отмечается, что было проведено координационное совещание с главой Сумской ОВА, военными и представителями всех ответственных служб по вопросам защиты воздушного пространства над областью.

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"По итогам совещания сформирован комплекс решений по усилению противовоздушной обороны области. В центре внимания — повышение эффективности ПВО, наращивание потенциала для противодействия ударным беспилотникам и авиационным угрозам, защита критической инфраструктуры, логистики и людей. Часть решений из соображений безопасности не разглашается. Но главное — они направлены на существенное усиление защиты Сумской области", — рассказал министр обороны.

По его словам, в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по координации работы всех органов власти для усиления защиты прифронтовых регионов от российского воздушного террора.

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Удар по Сумам

Также Федоров посетил место российского удара управляемой авиабомбой по центру Сум, который произошел 3 июля, и почтил память погибших.

"Россия целенаправленно атакует мирные украинские города, убивает мирных жителей и разрушает критически важную инфраструктуру", — подчеркнул он.



