В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе кассетных бомб
В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе управляемых авиабомб.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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Соответствующее решение было разработано совместно с военными, общественностью и соответствующими службами.
"В случае непосредственной угрозы применения управляемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение: "Внимание! Управляемые авиабомбы на город. Все в укрытие!" — говорится в сообщении.
В то же время Григоров уточнил, что это не заменяет воздушную тревогу и сообщения Воздушных сил.
"Это дополнительный уровень информирования, который должен помочь людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место. Услышав такое сообщение, просим немедленно пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место", — пояснил глава ОВА.
Удар по Сумам
Напомним, что 3 июля вследствие удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских лиц. Еще 33 человека пострадали.
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