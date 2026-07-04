В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе кассетных бомб

В Сумах вводится дополнительное оповещение об угрозе управляемых авиабомб.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Соответствующее решение было разработано совместно с военными, общественностью и соответствующими службами.

"В случае непосредственной угрозы применения управляемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение: "Внимание! Управляемые авиабомбы на город. Все в укрытие!" — говорится в сообщении.

В то же время Григоров уточнил, что это не заменяет воздушную тревогу и сообщения Воздушных сил.

"Это дополнительный уровень информирования, который должен помочь людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место. Услышав такое сообщение, просим немедленно пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место", — пояснил глава ОВА.

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Удар по Сумам

Напомним, что 3 июля вследствие удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских лиц. Еще 33 человека пострадали.

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