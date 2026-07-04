Сибига после удара РФ по Сумам: Режим, который бомбит детей, понимает только язык силы

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал российскую атаку на город Сумы, призвав партнеров к решительной реакции и усилению поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

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Атака на Сумы

"Москва давно перестала даже притворяться, что различает военные цели и жилые кварталы. Она бомбит многоквартирные дома посреди ночи, потому что считает, что может делать это безнаказанно.



Тем, кто до сих пор верит, что Россию можно убедить остановиться словами, стоит посмотреть на то, что произошло сегодня в Сумах", — говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что режим, который бомбит детей, понимает только один язык — язык силы. Украине нужно больше этой силы. Россия должна столкнуться с гораздо большим её количеством.

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Сигнал РФ

По словам министра, каждая российская атака посылает один и тот же сигнал: Москва не намерена прекращать свою войну. Каждая бомба, сброшенная на украинский город, является очередным отклонением всех мирных усилий, которые сегодня предлагаются.

Он призвал мир ответить действиями, а не словами.

"Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики. Россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, более глубокой изоляцией и все усиливающимся давлением, пока террор не перестанет быть действенным инструментом ее политики. Только так можно заставить Россию остановить эту войну", — подчеркнул он.

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Круглосуточные атаки на Сумы и область