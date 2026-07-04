Сибіга після удару РФ по Сумах: Режим, який бомбить дітей, розуміє лише мову сили

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував російську атаку по місту Суми, закликавши партнерів до рішучої реакції та посилення підтримки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

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Атака на Суми

"Москва давно перестала навіть удавати, що розрізняє військові цілі та житлові квартали. Вона бомбить багатоквартирні будинки посеред ночі, бо вважає, що може робити це безкарно.



Тим, хто досі вірить, що Росію можна переконати зупинитися словами, варто подивитися на те, що сталося сьогодні в Сумах", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що режим, який бомбить дітей, розуміє лише одну мову – мову сили. Україні потрібно більше цієї сили. Росія має зіткнутися з набагато більшою її кількістю.

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Сигнал РФ

За словами міністра, кожна російська атака надсилає той самий сигнал: Москва не має жодного наміру зупиняти свою війну. Кожна бомба, скинута на українське місто, є черговим відкиданням усіх мирних зусиль, які сьогодні пропонуються.

Він закликав світ відповісти діями, а не словами.

"Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та ракети-перехоплювачі. Росія повинна зіткнутися з жорсткішими санкціями, глибшою ізоляцією та дедалі більшим тиском, доки терор не перестане бути дієвим інструментом її політики. Лише так можна змусити Росію зупинити цю війну", - наголосив він.

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