Зеленський після ударів РФ по українських містах: Партнери мають тиснути на Росію, щоб терор припинився

Задля того, щоб Росія припинила терор, потрібно, щоб партнери, зокрема США та Європа, тиснули на країну-агресора.

Про це у соцмережах заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Необхідність тиску на РФ

"Потрібно, щоб партнери тиснули на Росію для того, щоб цей терор припинився. Ті, кого Росія почує, – це точно Сполучені Штати, це інші країни Великої сімки та Великої двадцятки і це Європа. Треба пам’ятати, що у Європи є інструменти тиску на цього агресора. І це передусім тиск на його енергоресурси, нафтовий флот, фінансову систему. Треба це використовувати, і треба робити кроки на посилення нашого захисту, передусім ППО", - заявив глава держави.

Читайте також: Німеччина після масованої атаки на Київ пообіцяла посилити тиск на Росію, - МЗС

Ліквідація наслідків російських атак

Зеленський також повідомив, що у Сумах триває ліквідація наслідків російського авіаудару.

"Росіяни застосували керовані авіабомби просто проти звичайних людей у центрі міста. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди. На жаль, станом на зараз відомо про чотирьох загиблих, серед них – дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 27 людей зазнали поранень, з яких шестеро – діти. У багатьох – важкі поранення", - сказав очільник держави.

Крім того, президент нагадав, що впродовж дня були російські удари по Запоріжжю, де внаслідок атаки дрона загинули дві людини та ще шість травмовані, зокрема й дитина. Харків атакував ворожий FPV-дрон, теж є травмовані в місті. Під обстрілами були громади Харківщини, Дніпровщини та Донеччини.

Дивіться також: РФ вдарила по Сумах КАБами та БпЛА: 4 загиблих, серед них 5-річна дівчинка, 27 постраждалих. ФОТО (оновлено)