Німеччина після масованої атаки на Київ пообіцяла посилити тиск на Росію, - МЗС

Німеччина засудила масовану російську атаку на Київ і заявила про намір посилити тиск на Росію разом із міжнародними партнерами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що нові руйнування у столиці України вкотре свідчать про жорстокість російської агресії.

"Путін не виявляє жодної готовності до переговорів. Він продовжує вдаватися до терору з використанням ракет і дронів проти населення", – заявили у МЗС Німеччини.

У Берліні також звернули увагу, що Росія зазнає значних втрат на фронті, однак продовжує обстріли українських міст.

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У Німеччині запевнили у подальшій підтримці України

У МЗС заявили, що Німеччина разом із союзниками посилюватиме санкційний та політичний тиск на Кремль і надалі підтримуватиме Україну.

У Берліні також зазначили, що подальша підтримка України стане однією з ключових тем саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Анкарі.

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