Германия после массированной атаки на Киев пообещала усилить давление на Россию, - МИД
Германия осудила массированную российскую атаку на Киев и заявила о намерении усилить давление на Россию совместно с международными партнерами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.
В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что новые разрушения в столице Украины в очередной раз свидетельствуют о жестокости российской агрессии.
"Путин не проявляет никакой готовности к переговорам. Он продолжает прибегать к террору с использованием ракет и дронов против населения", - заявили в МИД Германии.
В Берлине также обратили внимание, что Россия несет значительные потери на фронте, однако продолжает обстрелы украинских городов.
В Германии заверили в дальнейшей поддержке Украины
В МИД заявили, что Германия вместе с союзниками будет усиливать санкционное и политическое давление на Кремль и в дальнейшем поддерживать Украину.
В Берлине также отметили, что дальнейшая поддержка Украины станет одной из ключевых тем саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.
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