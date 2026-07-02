Германия после массированной атаки на Киев пообещала усилить давление на Россию, - МИД

Германия осудила массированную российскую атаку на Киев и заявила о намерении усилить давление на Россию совместно с международными партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что новые разрушения в столице Украины в очередной раз свидетельствуют о жестокости российской агрессии.

"Путин не проявляет никакой готовности к переговорам. Он продолжает прибегать к террору с использованием ракет и дронов против населения", - заявили в МИД Германии.

В Берлине также обратили внимание, что Россия несет значительные потери на фронте, однако продолжает обстрелы украинских городов.

Читайте: Цахкна о дальнобойных ударах Украины: Самое время проявить стратегическое терпение и усилить давление на РФ

В Германии заверили в дальнейшей поддержке Украины

В МИД заявили, что Германия вместе с союзниками будет усиливать санкционное и политическое давление на Кремль и в дальнейшем поддерживать Украину.

В Берлине также отметили, что дальнейшая поддержка Украины станет одной из ключевых тем саммита НАТО, который состоится на следующей неделе в Анкаре.

Читайте также: Трамп настроен усилить давление на РФ для завершения войны, - Зеленский