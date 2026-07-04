Зеленский после ударов РФ по украинским городам: Партнеры должны оказывать давление на Россию, чтобы террор прекратился

Для того чтобы Россия прекратила террор, необходимо, чтобы партнеры, в частности США и Европа, оказывали давление на страну-агрессора.

Об этом в соцсетях заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Необходимость давления на РФ

"Необходимо, чтобы партнеры оказывали давление на Россию, чтобы этот террор прекратился. Те, кого Россия услышит, — это, безусловно, Соединенные Штаты, другие страны "Большой семерки" и "Большой двадцатки", а также Европа. Нужно помнить, что у Европы есть инструменты давления на этого агрессора. И это, прежде всего, давление на его энергоресурсы, нефтяной флот, финансовую систему. Нужно это использовать, и нужно предпринимать шаги по усилению нашей защиты, прежде всего ПВО", — заявил глава государства.

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Ликвидация последствий российских атак

Зеленский также сообщил, что в Сумах продолжается ликвидация последствий российского авиаудара.

"Россияне применили управляемые авиабомбы прямо против обычных людей в центре города. Под завалами многоэтажного дома еще могут находиться люди. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших, среди них — ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Еще 27 человек получили ранения, из них шестеро — дети. У многих – тяжелые ранения", – сказал глава государства.

Кроме того, президент напомнил, что в течение дня были нанесены российские удары по Запорожью, где в результате атаки дрона погибли два человека и ещё шесть получили травмы, в том числе ребёнок. Харьков атаковал вражеский FPV-дрон, в городе также есть пострадавшие. Под обстрелами оказались населённые пункты Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

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