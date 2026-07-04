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Новости Обстрелы Запорожья Давление на Россию Атака беспилотников на Сумы
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Зеленский после ударов РФ по украинским городам: Партнеры должны оказывать давление на Россию, чтобы террор прекратился

обстрелы Украины

Для того чтобы Россия прекратила террор, необходимо, чтобы партнеры, в частности США и Европа, оказывали давление на страну-агрессора.

Об этом в соцсетях заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

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Необходимость давления на РФ

"Необходимо, чтобы партнеры оказывали давление на Россию, чтобы этот террор прекратился. Те, кого Россия услышит, — это, безусловно, Соединенные Штаты, другие страны "Большой семерки" и "Большой двадцатки", а также Европа. Нужно помнить, что у Европы есть инструменты давления на этого агрессора. И это, прежде всего, давление на его энергоресурсы, нефтяной флот, финансовую систему. Нужно это использовать, и нужно предпринимать шаги по усилению нашей защиты, прежде всего ПВО", — заявил глава государства.

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Ликвидация последствий российских атак

Зеленский также сообщил, что в Сумах продолжается ликвидация последствий российского авиаудара.

"Россияне применили управляемые авиабомбы прямо против обычных людей в центре города. Под завалами многоэтажного дома еще могут находиться люди. К сожалению, на данный момент известно о четырех погибших, среди них — ребенок. Мои соболезнования родным и близким. Еще 27 человек получили ранения, из них шестеро — дети. У многих – тяжелые ранения", – сказал глава государства.

Кроме того, президент напомнил, что в течение дня были нанесены российские удары по Запорожью, где в результате атаки дрона погибли два человека и ещё шесть получили травмы, в том числе ребёнок. Харьков атаковал вражеский FPV-дрон, в городе также есть пострадавшие. Под обстрелами оказались населённые пункты Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областей.

обстрелы Украины

обстрелы Украины

обстрелы Украины

обстрелы Украины

обстрелы Украины

обстрелы Украины

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Зеленский Владимир (24714) обстрел (33545) россия (98164)
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Топ комментарии
+17
ВСІ мають щось робити. Крім парламенту де ЗЕ привів обдовбишів і крім ЗЕ який просто егоцентричний щоумен

А як пижився як пижився коли Порошенко просто робив ДІЙСНО РОБОТУ
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04.07.2026 03:07 Ответить
+14
Давайте партнёры, тыснить. Патужнич за 7 лет просрал все что можно и даже то, чего казалось бы нельзя. Так что вся надежда на вас
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04.07.2026 03:37 Ответить
+11
В кожному відосику-----дай,дай,партнери ,Європа---повинна тиснути на кацапів Ці примітивні заклики вже остогидли всім В Європі збільшуються країни які не хочуть підтримувати Україну Що це??? А винуватий ЗЕЛЕНСЬКИЙ!!!! Бо немає НІЯКОЇ дипломатичної роботи,немає МЗС. Дипломати---некваліфіковані,непрофкесіонали,а різні манекенщикі і корупціонери. Вояжі президента -породжують ще більшу до нього недовіру,а значить це шкодить народу України і загожує державі В середині країни корупція на всіх рівнях і в усіх сферах Піар і пусте базікання--зашкалює
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04.07.2026 06:48 Ответить

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