Додаткове оповіщення про загрозу КАБів запроваджують у Сумах
У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу керованих авіабомб.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
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Відповідне рішення опрацювали разом із військовими, громадою і відповідними службами.
"У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: "Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!"", - сказано в повідомленні.
Водночас Григоров уточнив, що це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил.
"Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце. Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця", - пояснив глава ОВА.
Удар по Сумах
Нагадаємо, що 3 липня від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.
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