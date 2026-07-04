Додаткове оповіщення про загрозу КАБів запроваджують у Сумах

У Сумах запроваджують додаткове оповіщення про загрозу керованих авіабомб.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Відповідне рішення опрацювали разом із військовими, громадою і відповідними службами.

"У разі безпосередньої загрози застосування керованих авіабомб по місту через гучномовці звучатиме додаткове повідомлення: "Увага! КАБи на місто. Усі в укриття!"", - сказано в повідомленні.

Водночас Григоров уточнив, що це не замінює повітряну тривогу і повідомлення Повітряних сил.

"Це додатковий рівень інформування, який має допомогти людям швидше зреагувати і перейти в безпечне місце. Почувши таке повідомлення, просимо негайно пройти до найближчого укриття або іншого безпечного місця", - пояснив глава ОВА.

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Удар по Сумах

Нагадаємо, що 3 липня від удару російської авіабомби по одній із центральних вулиць Сум загинули четверо цивільних. Ще 33 людини постраждали.

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