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Россияне в июне более 2000 раз атаковали Сумщину: погибли 32 человека, ещё 325 человек - ранены, в том числе 34 ребёнка
В июне 2026 года российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам Сумской области с применением различных видов вооружения, в результате чего погибли более 30 человек, а более 300 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Чем обстреливали оккупанты?
Так, за месяц зафиксировано более 2000 обстрелов:
- 554 авиаудара;
- 659 ударов с применением БПЛА типа "Шахед", "Ланцет", "Молния";
- 545 атак FPV-дронов;
- почти 250 артиллерийских и минометных обстрелов;
- 10 ракетных ударов.
Жертвы атак
- К сожалению, в результате этих атак погибли 32 жителя Сумской области, среди них - один ребенок.
- Еще 325 человек, в том числе 34 ребенка, получили ранения.
Последствия ударов
Повреждено или разрушено:
- 326 частных домов;
- 67 многоэтажных домов;
- 20 учебных заведений;
- 3 медицинских учреждения.
Защита дорог и эвакуация
Продолжается работа по защите дорог Сумской области антидроновыми сетками. В июне такой защитой закрыли еще 50 км дорог. Всего уже оборудовано 458 км дорог по области.
Также продолжается эвакуация с опасных территорий области. За этот месяц из приграничных громад эвакуировали 337 человек, из них 8 детей.
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