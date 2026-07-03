Россияне в июне более 2000 раз атаковали Сумщину: погибли 32 человека, ещё 325 человек - ранены, в том числе 34 ребёнка

В июне 2026 года российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам Сумской области с применением различных видов вооружения, в результате чего погибли более 30 человек, а более 300 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Чем обстреливали оккупанты?

Так, за месяц зафиксировано более 2000 обстрелов:

554 авиаудара;

659 ударов с применением БПЛА типа "Шахед", "Ланцет", "Молния";

545 атак FPV-дронов;

почти 250 артиллерийских и минометных обстрелов;

10 ракетных ударов.

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Жертвы атак

К сожалению, в результате этих атак погибли 32 жителя Сумской области, среди них - один ребенок.

Еще 325 человек, в том числе 34 ребенка, получили ранения.

Последствия ударов

Повреждено или разрушено:

326 частных домов;

67 многоэтажных домов;

20 учебных заведений;

3 медицинских учреждения.

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Защита дорог и эвакуация

Продолжается работа по защите дорог Сумской области антидроновыми сетками. В июне такой защитой закрыли еще 50 км дорог. Всего уже оборудовано 458 км дорог по области.

Также продолжается эвакуация с опасных территорий области. За этот месяц из приграничных громад эвакуировали 337 человек, из них 8 детей.