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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне в июне более 2000 раз атаковали Сумщину: погибли 32 человека, ещё 325 человек - ранены, в том числе 34 ребёнка

Российские обстрелы Сумской области в июне

В июне 2026 года российские войска продолжили наносить удары по населенным пунктам Сумской области с применением различных видов вооружения, в результате чего погибли более 30 человек, а более 300 получили ранения.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Чем обстреливали оккупанты?

Так, за месяц зафиксировано более 2000 обстрелов:

  • 554 авиаудара;
  • 659 ударов с применением БПЛА типа "Шахед", "Ланцет", "Молния";
  • 545 атак FPV-дронов;
  • почти 250 артиллерийских и минометных обстрелов;
  • 10 ракетных ударов.

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Жертвы атак

  • К сожалению, в результате этих атак погибли 32 жителя Сумской области, среди них - один ребенок.
  • Еще 325 человек, в том числе 34 ребенка, получили ранения.

Последствия ударов

Повреждено или разрушено:

  • 326 частных домов;
  • 67 многоэтажных домов;
  • 20 учебных заведений;
  • 3 медицинских учреждения.

Смотрите: Оккупанты атаковали 35 населенных пунктов Сумской области за сутки: ранены 32 человека, среди них трое детей. ФОТОрепортаж

Защита дорог и эвакуация

Продолжается работа по защите дорог Сумской области антидроновыми сетками. В июне такой защитой закрыли еще 50 км дорог. Всего уже оборудовано 458 км дорог по области.

Также продолжается эвакуация с опасных территорий области. За этот месяц из приграничных громад эвакуировали 337 человек, из них 8 детей.

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обстрел (33517) Сумская область (4301)
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