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Росіяни у червні понад 2000 разів атакували Сумщину: загинули 32 людини, ще 325 осіб - поранені, зокрема 34 дитини
У червні 2026 року російські війська продовжили удари по громадах Сумської області із застосуванням різних видів озброєння, унаслідок чого загинули понад 30 осіб, що більш як 300 - дістали поранень.
Про це розповів голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Чим били окупанти?
Так, за місяць зафіксовано понад 2000 обстрілів:
- 554 авіаудари;
- 659 ударів із застосуванням БпЛА типу "Шахед", "Ланцет", "Молнія";
- 545 атаки FPV-дронів;
- майже 250 артилерійських і мінометних обстрілів;
- 10 ракетних ударів.
Жертви атак
- На жаль, внаслідок цих атак загинули 32 жителі Сумщини, серед них і одна дитина.
- Ще 325 людей, серед яких 34 дитини, дістали поранення.
Наслідки ударів
Пошкоджено або зруйновано:
- 326 приватних будинків;
- 67 багатоповерхівок;
- 20 закладів освіти;
- 3 медичні заклади.
Захист доріг та евакуація
Триває робота щодо захисту доріг Сумщини антидроновими сітками. У червні таким захистом закрили ще 50 км доріг. Загалом уже облаштовано 458 км доріг по області.
Також продовжується евакуація із небезпечних територій області. За цей місяць з прикордонних громад евакуювали 337 людей, з них 8 дітей.
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