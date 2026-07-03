Росіяни у червні понад 2000 разів атакували Сумщину: загинули 32 людини, ще 325 осіб - поранені, зокрема 34 дитини

У червні 2026 року російські війська продовжили удари по громадах Сумської області із застосуванням різних видів озброєння, унаслідок чого загинули понад 30 осіб, що більш як 300 - дістали поранень.

Про це розповів голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Чим били окупанти?

Так, за місяць зафіксовано понад 2000 обстрілів:

554 авіаудари;

659 ударів із застосуванням БпЛА типу "Шахед", "Ланцет", "Молнія";

545 атаки FPV-дронів;

майже 250 артилерійських і мінометних обстрілів;

10 ракетних ударів.

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Жертви атак

На жаль, внаслідок цих атак загинули 32 жителі Сумщини, серед них і одна дитина.

Ще 325 людей, серед яких 34 дитини, дістали поранення.

Наслідки ударів

Пошкоджено або зруйновано:

326 приватних будинків;

67 багатоповерхівок;

20 закладів освіти;

3 медичні заклади.

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Захист доріг та евакуація

Триває робота щодо захисту доріг Сумщини антидроновими сітками. У червні таким захистом закрили ще 50 км доріг. Загалом уже облаштовано 458 км доріг по області.

Також продовжується евакуація із небезпечних територій області. За цей місяць з прикордонних громад евакуювали 337 людей, з них 8 дітей.