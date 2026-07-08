Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском РФ: Сформовано рішення щодо посилення ППО, - Федоров

Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров працював на Сумщині разом з командою Міноборони та заступником командувача Повітряних сил Павлом Лазарем з метою напрацювання рішень для посилення ППО в умовах постійного російського терору.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в області

Так, міністр наголосив, що з початку року Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском.

Росія здійснила понад 12 тисяч ударів по території області. Це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони.

Унаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1200 людей дістали поранення, серед них багато дітей.

Пошкоджено або зруйновано більш ніж 2600 житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів енергетичної та цивільної інфраструктури.

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Крім того, із червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Ворог змінив тактику та масштабував застосування БпЛА типу Молнія, FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників і КАБів.

"Мета росії - тероризувати людей і зробити життя в прикордонних регіонах нестерпним", - наголосив Федоров.

Посилення ППО

Зазначається, що було проведено координаційну нараду з головою Сумської ОВА, військовими та представниками всіх відповідальних служб щодо захисту неба над областю.

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"За результатами наради сформували комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони області. У фокусі - підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики й людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною. Але головне - вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини", - розповів міністр оборони.

За його словами, найближчим часом буде ухвалено додаткові рішення щодо координації роботи всіх органів влади для посилення захисту прифронтових регіонів від російського повітряного терору.

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Удар по Сумах

Також Федоров відвіда місце російського удару керованою авіабомбою по центру Сум, який стався 3 липня, та вшанував пам’ять загиблих.

"Росія цілеспрямовано атакує мирні українські міста, вбиває цивільних і руйнує критично важливу інфраструктуру", - наголосив він.



