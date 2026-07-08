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Новини Обстріли Сумщини
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Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском РФ: Сформовано рішення щодо посилення ППО, - Федоров

На Сумщині посилюють ППО

Цього тижня міністр оборони Михайло Федоров працював на Сумщині разом з командою Міноборони та заступником командувача Повітряних сил Павлом Лазарем з метою напрацювання рішень для посилення ППО в умовах постійного російського терору.

Про це Федоров повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Ситуація в області

Так, міністр наголосив, що з початку року Сумщина перебуває під безпрецедентним вогневим тиском.

  • Росія здійснила понад 12 тисяч ударів по території області. Це ракетні атаки, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони.
  • Унаслідок цих атак загинули 122 мирні жителі, понад 1200 людей дістали поранення, серед них багато дітей.
  • Пошкоджено або зруйновано більш ніж 2600 житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів енергетичної та цивільної інфраструктури.

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Крім того, із червня безпекова ситуація в області суттєво погіршилася. Ворог змінив тактику та масштабував застосування БпЛА типу Молнія, FPV-дронів на оптоволокні, ударних безпілотників і КАБів.

"Мета росії - тероризувати людей і зробити життя в прикордонних регіонах нестерпним", - наголосив Федоров.

Посилення ППО

Зазначається, що було проведено координаційну нараду з головою Сумської ОВА, військовими та представниками всіх відповідальних служб щодо захисту неба над областю.

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"За результатами наради сформували комплекс рішень щодо посилення протиповітряної оборони області. У фокусі - підвищення ефективності ППО, нарощування спроможностей для протидії ударним безпілотникам та авіаційним загрозам, захист критичної інфраструктури, логістики й людей. Частина рішень із безпекових міркувань не є публічною. Але головне - вони спрямовані на суттєве посилення захисту Сумщини", - розповів міністр оборони.

За його словами, найближчим часом буде ухвалено додаткові рішення щодо координації роботи всіх органів влади для посилення захисту прифронтових регіонів від російського повітряного терору.

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Удар по Сумах

Також Федоров відвіда місце російського удару керованою авіабомбою по центру Сум, який стався 3 липня, та вшанував пам’ять загиблих.

"Росія цілеспрямовано атакує мирні українські міста, вбиває цивільних і руйнує критично важливу інфраструктуру", - наголосив він.

Автор: 

обстріл (35037) ППО (4258) Сумська область (4875) Суми (1149) Федоров Михайло (1177) Сумський район (659)
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Топ коментарі
+4
мальчик-предатель, а что было в Вишнёвом , шмыгаль не говорил?
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08.07.2026 19:50 Відповісти
+4
Ідійоти.
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08.07.2026 19:51 Відповісти
+3
Стільки потуги у цій заяві
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08.07.2026 19:47 Відповісти

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