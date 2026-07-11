Войска РФ нанесли удар КАБами по Сумам: есть пострадавшие (обновлено)
Днем 11 июля 2026 года враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Известно о гибели четырех человек. Среди них – ребенок. Еще семь человек получили ранения и были госпитализированы.
Медики, спасатели и экстренные службы продолжают работать на месте.
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