В Сумах после авиаудара РФ уже 43 пострадавших, пятеро в тяжелом состоянии, - ОВА. ФОТОрепортаж
В Сумах после российского авиаудара 11 июля число пострадавших возросло до 43 человек, пятеро находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Сумской ОВА Олега Григорова в Telegram.
Последствия удара и помощь людям
"Уже 43 человека обратились за медицинской помощью, пятеро из них остаются в тяжелом состоянии", - сообщил Григоров.
По его словам, в городе уже сутки продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению поврежденных объектов после атаки.
За день закрыто более 300 поврежденных окон и балконов. Сотни семей получили строительные материалы, а также гуманитарную, юридическую и психологическую помощь.
В Сумской городской территориальной общине 12 июля объявлен День траура по погибшим в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Заречному району города.
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