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Новини Фото Удар по Сумах
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У Сумах після авіаудару РФ вже 43 постраждалих, п’ятеро у важкому стані, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Сумах після російського авіаудару 11 липня кількість постраждалих зросла до 43 осіб, п’ятеро перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Телеграмі.

Російська атака забрала життя п'ятьох мирних жителів. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.

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Наслідки удару і допомога людям

"Уже 43 людини звернулися по медичну допомогу, п’ятеро з них залишаються у тяжкому стані", – повідомив Григоров.

За його словами, у місті вже добу триває робота з допомоги постраждалим та відновлення пошкоджених об’єктів після атаки.

За день закрито понад 300 пошкоджених вікон і балконів. Сотні родин отримали будівельні матеріали, а також гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу.

У Сумській міській територіальній громаді 12 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Зарічному району міста.

Удар по Сумах

Удар по Сумах

Удар по Сумах

Удар по Сумах

Удар по Сумах

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Автор: 

обстріл (35110) Сумська область (4890) Суми (1161) жертви (2018) атака (1806) Сумський район (669)
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