У Сумах після авіаудару РФ вже 43 постраждалих, п’ятеро у важкому стані, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Сумах після російського авіаудару 11 липня кількість постраждалих зросла до 43 осіб, п’ятеро перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Телеграмі.

Російська атака забрала життя п'ятьох мирних жителів. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.

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Наслідки удару і допомога людям

"Уже 43 людини звернулися по медичну допомогу, п’ятеро з них залишаються у тяжкому стані", – повідомив Григоров.

За його словами, у місті вже добу триває робота з допомоги постраждалим та відновлення пошкоджених об’єктів після атаки.

За день закрито понад 300 пошкоджених вікон і балконів. Сотні родин отримали будівельні матеріали, а також гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу.

У Сумській міській територіальній громаді 12 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Зарічному району міста.

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