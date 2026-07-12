У Сумах оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару

У Сумській міській територіальній громаді 12 липня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Зарічному району міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

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Російська атака забрала життя п'ятьох мирних жителів. Серед загиблих - 13-річна дівчинка.

Місцева влада висловила співчуття рідним і близьким загиблих, наголосивши, що громада розділяє біль непоправної втрати та вшановує пам'ять усіх, чиї життя забрала російська агресія.

У День жалоби в громаді приспустять державні прапори та вшанують пам'ять жертв російського удару.

Що передувало?

Вдень 11 липня 2026 року ворог завдав удару трьома керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі в Зарічному районі Сум.

Дві керовані авіабомби ворога вдарили по людному місцю, де перебували цивільні, рухалися автомобілі та громадський транспорт. В епіцентрі одного з ударів – дорога та зупинка громадського транспорту.

Ще один удар був спрямований по об’єкту інфраструктури. Росіяни не полишають спроб знищити систему життєзабезпечення міста.

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