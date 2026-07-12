В Сумах объявили день траура по погибшим в результате российского удара
В Сумской городской территориальной громаде 12 июля объявлен День траура по погибшим в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Заречному району города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзар.
Российская атака унесла жизни пяти мирных жителей. Среди погибших — 13-летняя девочка.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибших, подчеркнув, что громада разделяет боль от невосполнимой утраты и чтит память всех, чьи жизни унесла российская агрессия.
В День траура в громаде будут приспущены государственные флаги и почтят память жертв российского удара.
Что предшествовало?
Днем 11 июля 2026 года враг нанес удар тремя управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре в Заречном районе Сум.
Две управляемые авиабомбы врага попали в людную зону, где находились мирные жители, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов — дорога и остановка общественного транспорта.
Еще один удар был нанесен по объекту инфраструктуры. Россияне не прекращают попыток уничтожить систему жизнеобеспечения города.
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