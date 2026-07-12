6 людей загинули, ще 42 постраждали через російські обстріли Сумщини за добу. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська здійснили понад 40 обстрілів по 21 населеному пункту в 14 територіальних громадах Сумської області із застосуванням КАБів, артилерії та ударних безпілотників.

Про це повідомили у Сумській ОВА та відділі комунікації поліції Сумської області, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атак

У Сумській громаді внаслідок ударів російських КАБів загинули 5 людей: 13-річна дівчинка та чоловіки 66, 58, 54, 27 років.

Крім того, поранень та травм зазнали 39 людей, зокрема 4 дітей.

В Есманьській громаді внаслідок скидання ВОГ з БпЛА загинув 46-річний чоловік, внаслідок атаки ворожого дрона поранений 53-річний чоловік.

У Середино-Будській громаді внаслідок влучання ворожого БпЛА травмовані жінки 45 та 66 років.

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Атаковані населені пункти

Зазначається, що найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Так, під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська;

Краснопільська;

Миропільська;

Білопільська;

Ворожбянська;

Глухівська4

Есманьська;

Хутір-Михайлівська;

Середино-Будська;

Свеська;

Ямпільська;

Новослобідська;

Охтирська;

Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

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Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні житлові будинки, нежитлові будівлі, приміщення магазину, легкові автомобілі та інші транспортні засоби;

у Білопільській громаді пошкоджено приміщення магазину, торгівельного центру, навчального закладу, приватний житловий будинок, нежитлове приміщення, легковий автомобіль;

у Ворожбянській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду;

у Глухівській громаді пошкоджено адміністративну будівлю;

у Середино-Будській громаді пошкоджено будівлю магазину, знищено господарчі споруди;

у Краснопільській громаді знищено приватний житловий будинок;

у Свеській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено сільськогосподарську техніку;

у Охтирській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Ямпільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді знищено приватний житловий будинок;

у Березівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

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Удар по Білопіллю

Крім того, уночі російські окупанти атакували Білопілля на Сумщині, внаслідок удару знищена музична школа. Про це повідомила депутатка Білопільської міської ради Наталія Калініченко.

"Це все, що залишилось після сьогоднішньої ночі в залі музичної школи…", - написала вона й оприлюднила фото.

Наслідки атак













