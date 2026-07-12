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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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6 человек погибли, еще 42 пострадали из-за российских обстрелов Сумщины за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ

За сутки российские войска совершили более 40 обстрелов по 21 населенному пункту в 14 территориальных громадах Сумской области с применением кассетных боеприпасов, артиллерии и ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Сумской областной государственной администрации и отделе по связям с общественностью полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

  • В Сумской громаде в результате ударов российских кабельных ракет погибли 5 человек: 13-летняя девочка и мужчины 66, 58, 54 и 27 лет.

Кроме того, ранения и травмы получили 39 человек: 4 ребенка (новорожденная девочка (24 дня), девочки в возрасте 10, 12 лет, 13-летний мальчик), женщины в возрасте 18, 21, 24, 31, 31, 33, 37, 38, 38, 39, 45, 48, 48, 50, 57, 62, 64, 67, 67, 69, 76, 79, 80 лет; мужчины в возрасте 22, 20, 32, 36, 40, 40, 44, 50, 51, 63, 80, 87 лет.

Подвергшиеся обстрелам населённые пункты

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Так, под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:

  • Сумская;
  • Краснопольская;
  • Миропольская;
  • Белопольская;
  • Ворожбянская;
  • Глуховская;
  • Эсманская;
  • Хутор-Михайловская;
  • Середино-Будская;
  • Свесская;
  • Ямпольская;
  • Новослободская;
  • Ахтырская;
  • Великописаревская.

Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры

  • в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые дома, нежилые здания, помещения магазина, легковые автомобили и другие транспортные средства;
  • в Белопольской громаде повреждены помещения магазина, торгового центра, учебного заведения, частный жилой дом, нежилое помещение, легковой автомобиль;
  • в Ворожбянской громаде повреждены частный жилой дом, хозяйственное сооружение;
  • в Глуховской громаде повреждено административное здание;
  • в Середино-Будской громаде повреждено здание магазина, уничтожены хозяйственные постройки;
  • в Краснопольской громаде уничтожен частный жилой дом;
  • в Свесской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Хутор-Михайловской общине повреждена сельскохозяйственная техника;
  • в Охтырской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Ямпольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
  • в Эсманьской громаде уничтожен частный жилой дом;
  • в Березовской громаде поврежден частный жилой дом.

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Удар по Белополью

Кроме того, ночью российские оккупанты атаковали Белополье в Сумской области, в результате удара уничтожена музыкальная школа. Об этом сообщила депутат Белопольского городского совета Наталья Калиниченко.

"Это все, что осталось после сегодняшней ночи в зале музыкальной школы…", - написала она и опубликовала фото.

Последствия атак

Удар по музыкальной школе в Белополье
Фото: Наталья Калиниченко / Facebook
Удар по музыкальной школе в Белополье
Фото: Наталья Калиниченко / Facebook

Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области
Обстрелы Сумской области

Автор: 

обстрел (33747) Сумская область (4336) Сумы (1405) Сумский район (659) Белополье (35)
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