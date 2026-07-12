6 человек погибли, еще 42 пострадали из-за российских обстрелов Сумщины за сутки. ФОТОРЕПОРТАЖ
За сутки российские войска совершили более 40 обстрелов по 21 населенному пункту в 14 территориальных громадах Сумской области с применением кассетных боеприпасов, артиллерии и ударных беспилотников.
Об этом сообщили в Сумской областной государственной администрации и отделе по связям с общественностью полиции Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
- В Сумской громаде в результате ударов российских кабельных ракет погибли 5 человек: 13-летняя девочка и мужчины 66, 58, 54 и 27 лет.
Кроме того, ранения и травмы получили 39 человек: 4 ребенка (новорожденная девочка (24 дня), девочки в возрасте 10, 12 лет, 13-летний мальчик), женщины в возрасте 18, 21, 24, 31, 31, 33, 37, 38, 38, 39, 45, 48, 48, 50, 57, 62, 64, 67, 67, 69, 76, 79, 80 лет; мужчины в возрасте 22, 20, 32, 36, 40, 40, 44, 50, 51, 63, 80, 87 лет.
- В Эсманьской громаде в результате сброса ВОГ с БПЛА погиб 46-летний мужчина, в результате атаки вражеского дрона ранен 53-летний мужчина.
- В Середино-Будской громаде в результате попадания вражеского БПЛА получили травмы женщины 45 и 66 лет.
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Подвергшиеся обстрелам населённые пункты
Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Так, под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад:
- Сумская;
- Краснопольская;
- Миропольская;
- Белопольская;
- Ворожбянская;
- Глуховская;
- Эсманская;
- Хутор-Михайловская;
- Середино-Будская;
- Свесская;
- Ямпольская;
- Новослободская;
- Ахтырская;
- Великописаревская.
Враг применял минометы, артиллерию, РСЗО, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, многоквартирные жилые дома, нежилые здания, помещения магазина, легковые автомобили и другие транспортные средства;
- в Белопольской громаде повреждены помещения магазина, торгового центра, учебного заведения, частный жилой дом, нежилое помещение, легковой автомобиль;
- в Ворожбянской громаде повреждены частный жилой дом, хозяйственное сооружение;
- в Глуховской громаде повреждено административное здание;
- в Середино-Будской громаде повреждено здание магазина, уничтожены хозяйственные постройки;
- в Краснопольской громаде уничтожен частный жилой дом;
- в Свесской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры;
- в Хутор-Михайловской общине повреждена сельскохозяйственная техника;
- в Охтырской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Ямпольской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Эсманьской громаде уничтожен частный жилой дом;
- в Березовской громаде поврежден частный жилой дом.
Удар по Белополью
Кроме того, ночью российские оккупанты атаковали Белополье в Сумской области, в результате удара уничтожена музыкальная школа. Об этом сообщила депутат Белопольского городского совета Наталья Калиниченко.
"Это все, что осталось после сегодняшней ночи в зале музыкальной школы…", - написала она и опубликовала фото.
Последствия атак
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