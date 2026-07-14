РФ атакувала житловий сектор Сум касетними боєприпасами: постраждали 7 людей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська ввечері завдали удару по житловому сектору на околиці Сум, попередньо застосувавши касетний боєприпас. Унаслідок атаки постраждали щонайменше п'ятеро людей, пошкоджено приватні будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Сумської ОВА Олега Григорова.

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"Ввечері ворог завдав удару по житловому сектору на околиці Сум. Попередньо – із застосуванням касетного боєприпасу", - ідеться в повідомленні.

Пошкоджені приватні житлові будинки.





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Постраждалі

П’ятьох постраждалих госпіталізували після вечірньої атаки ворога на Сумську громаду

Двох жінок і чоловіка з пораненнями обстежують. Вони перебувають під наглядом медиків, їм надають усю необхідну допомогу.

Ще двох чоловіків після огляду перевели на амбулаторне лікування.

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Застереження для містян

На вулицях поблизу місця удару можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.

Не наближайтеся до підозрілих предметів і не торкайтеся їх. На місці працюють усі необхідні служби.

Триває обстеження території, ліквідація наслідків атаки та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади

Також цього вечора зафіксовано влучання ворожих безпілотників на території Сумської громади.

Під ударами – об’єкти цивільної інфраструктури.



Атака ворога триває.

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Пізніше в.о. Сумського міського голови, Секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи: "Із семи постраждалих двоє перебувають у важкому стані.

Шістьох постраждалих доставили до медичних закладів. Двоє чоловіків після огляду переведені на амбулаторне лікування.

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