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Новости Удар по Сумам Атаки дронов на АЗС
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Рашисты нанесли удар по двум АЗС в Сумах: ранен водитель маршрутки

РФ наносит удары по АЗС в Сумах: что известно о последствиях?

Российские захватчики ночью и утром атаковали АЗС в двух районах Сум.

Об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, под ударом оказались автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах, они попали под удар российских FPV и "Молнии".

В результате вражеского удара получил ранения 63-летний водитель пригородного маршрутного такси, с множественными тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Возгорание на одной из АЗС было локализовано. 

Повреждена инфраструктура АЗС. Последствия уточняются.

Читайте: РФ атаковала жилой сектор Сум кассетными боеприпасами: пострадали 7 человек. ФОТОрепортаж (обновлено)

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обстрел (33784) Сумская область (4343) Сумы (1409) Сумский район (663)
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