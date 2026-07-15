Рашисты нанесли удар по двум АЗС в Сумах: ранен водитель маршрутки

Российские захватчики ночью и утром атаковали АЗС в двух районах Сум.

Об этом сообщил глава ГВА Сергей Кривошеенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Так, под ударом оказались автозаправочные станции в Заречном и Ковпаковском районах, они попали под удар российских FPV и "Молнии".

В результате вражеского удара получил ранения 63-летний водитель пригородного маршрутного такси, с множественными тяжелыми травмами доставлен в больницу.

Возгорание на одной из АЗС было локализовано.

Повреждена инфраструктура АЗС. Последствия уточняются.

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