Рашисти вдарили по двох АЗС у Сумах: поранено водія маршрутки

Російські загарбники вночі та вранці атакували АЗС у двох районах Сум.

Про це повідомив глава МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, під ударом автозаправні станції у Зарічному та Ковпаківському районах, вони потрапили під удар російських FPV та Молнії.

Внаслідок ворожого удару дістав поранення 63-річний водій заміського маршрутного таксі, з множинними тяжкими травмами доставлений до лікарні.

Загоряння на одній з АЗС було локалізовано.

Пошкоджено інфраструктуру АЗС. Наслідки уточнюються.

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