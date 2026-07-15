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Новини Удар по Сумах Атаки дронів на АЗС
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Рашисти вдарили по двох АЗС у Сумах: поранено водія маршрутки

РФ б’є по АЗС у Сумах: що відомо про наслідки?

Російські загарбники вночі та вранці атакували АЗС у двох районах Сум.

Про це повідомив глава МВА Сергій Кривошеєнко, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, під ударом автозаправні станції у Зарічному та Ковпаківському районах, вони потрапили під удар російських FPV та Молнії.

Внаслідок ворожого удару дістав поранення 63-річний водій заміського маршрутного таксі, з множинними тяжкими травмами доставлений до лікарні.

Загоряння на одній з АЗС було локалізовано. 

Пошкоджено інфраструктуру АЗС. Наслідки уточнюються.

Читайте: РФ атакувала житловий сектор Сум касетними боєприпасами: постраждали 7 людей. ФОТОрепортаж (оновлено)

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обстріл (35150) Сумська область (4894) Суми (1161) Сумський район (672)
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