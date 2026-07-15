РФ завдала шість ударів КАБами по Сумах: троє загиблих, 17 постраждалих. Три людини у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 15 липня ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, один із КАБів влучив поблизу медичних закладів - у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури.

На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", - наголошує очільник області.

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Оновлена інформація

Як згодом уточнив Григоров, серед загиблих - жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з’ясовуються.



















Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них - 16-річний хлопець. Його та ще двох поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують.

Інших постраждалих продовжують обстежувати та надавати необхідну допомогу. Частина людей уже отримала допомогу й була відпущена з лікарні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по двох АЗС у Сумах: поранено водія маршрутки.

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