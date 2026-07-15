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Новини Удар по Сумах
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РФ завдала шість ударів КАБами по Сумах: троє загиблих, 17 постраждалих. Три людини у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 15 липня ворог завдав шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертви

За даними ОВА, один із КАБів влучив поблизу медичних закладів - у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів, попередньо, по об’єктах інфраструктури.

На цю хвилину підтверджено загибель трьох людей. Ще семеро поранені. Інформація уточнюється.

"В епіцентрі одного з ударів перебували цивільні люди й транспорт. Це черговий свідомий удар росіян по мирному населенню", - наголошує очільник області.

Також читайте: РФ атакувала житловий сектор Сум касетними боєприпасами: постраждали 7 людей. ФОТОрепортаж (оновлено)

Оновлена інформація

Як згодом уточнив Григоров, серед загиблих - жінка та чоловік. Ще одна людина отримала вкрай тяжкі ушкодження, через що наразі неможливо встановити її стать. Особи загиблих з’ясовуються.

удар по Сумах
удар по Сумах
удар по Сумах

Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах
Удар по Сумах

  • Кількість постраждалих зросла до 17. Серед них - 16-річний хлопець. Його та ще двох поранених із тяжкими ушкодженнями зараз оперують.

Інших постраждалих продовжують обстежувати та надавати необхідну допомогу. Частина людей уже отримала допомогу й була відпущена з лікарні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по двох АЗС у Сумах: поранено водія маршрутки.

Також читайте: РФ ударила КАБами по Сумах: вже 5 загиблих, зокрема дитина, ще 30 поранених, з них 5 - у важкому стані. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (35150) Сумська область (4894) Суми (1161) жертви (2019) КАБ (578) Сумський район (672)
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Топ коментарі
+4
проблема КАБів Києву не цікава - бо не долітають
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15.07.2026 11:10 Відповісти
+2
Так, по Києву б"ють балістичними і дронами.
Легше стало ?
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15.07.2026 11:26 Відповісти
+1
Жінка, яка щодня продавала домашні пиріжки, більше ніколи не зустріне своїх покупців. Вона загинула внаслідок удару КАБ. (с)
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15.07.2026 10:50 Відповісти

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