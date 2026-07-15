Російський авіаудар по Сумах: кількість поранених зросла до 21, троє загиблих

Кількість постраждалих у Сумах після ранкового авіаудару РФ зросла до 21 людини, восьмеро перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей. Унаслідок атаки загинули троє цивільних: 75-річна жінка та чоловіки віком 54 і 77 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

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Удар по місту: жертви та поранені

У важкому стані перебувають четверо постраждалих: 16-річний підліток, 75-річна жінка та двоє чоловіків віком 62 і 35 років. Усіх їх прооперували.

Медики продовжують надавати необхідну допомогу. Стан госпіталізованих залишається важким.

Унаслідок удару пошкоджено понад 10 будівель. Серед них медичні заклади, житлові будинки та офісні приміщення. Вибито сотні вікон.

Також пошкоджені та знищені цивільні автомобілі, які були припарковані поблизу епіцентру вибуху.

Ліквідація наслідків атаки триває. Раніше повідомлялося, що російські війська завдали шість ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади. Було відомо про трьох загиблих і 20 поранених.

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