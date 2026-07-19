Росія зруйнувала реабілітаційний центр для дітей на Сумщині. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по Сумській області та зруйнували один із підрозділів центру реабілітації для дітей і дорослих з інвалідністю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у Фейсбуці.

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Удар по місцю відновлення і надії

Міністр зазначив, що добре пам’ятає цей центр і людей, які там працюють. За його словами, колектив із гордістю показував заклад і розповідав про свою роботу з дітьми та дорослими, які проходять реабілітацію.

Сибіга підкреслив, що працівники вкладали багато сил у допомогу людям та з особливою теплотою ставилися до цього місця, яке називали своєю маленькою Швейцарією. Після російського удару одне з відділень центру опинилося в руїнах.

Підтримка центру та плани відновлення

Міністр повідомив, що разом із дружиною вже тривалий час підтримує цей заклад і перебуває у постійному контакті з його працівниками.

За його словами, саме в цьому місці серед природи людям допомагали відновлюватися, повертати віру у власні сили та рухатися далі.

Також Сибіга додав, що Україна разом із міжнародними партнерами працюватиме над відновленням центру, щоб він зміг повернутися до повноцінної роботи та отримати все необхідне.

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