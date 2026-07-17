Нельзя позволять россиянам посещать ЕС, пока украинцы гибнут под ракетами, - глава МВД Эстонии Таро
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал Евросоюз ужесточить визовую политику в отношении граждан России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
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По словам министра, вопрос касается не только безопасности, но и ценностей.
"Я согласен с еврокомиссаром Магнусом Бруннером в том, что увеличение количества выдаваемых туристических виз гражданам России в нынешней ситуации абсолютно неприемлемо. Пока обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам государства-агрессора отдыхать и заниматься шопингом в Европе, как будто ничего не произошло", - сказал Таро.
Он отметил, что ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Европейского Союза и Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.
По мнению министра, действующая система должна позволять вводить ограничения более гибко. В частности, речь идет о возможности ограничивать выдачу виз отдельным категориям граждан России, включая дипломатов, владельцев служебных паспортов, бывших и действующих участников войны против Украины, а также религиозных деятелей, поддерживающих российскую агрессию.
Кроме того, ограничения могут применяться в зависимости от цели поездки.
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