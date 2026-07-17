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Новости Россияне за рубежом
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Нельзя позволять россиянам посещать ЕС, пока украинцы гибнут под ракетами, - глава МВД Эстонии Таро

Эстония против разрешения россиянам на въезд в Европу

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро призвал Евросоюз ужесточить визовую политику в отношении граждан России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

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По словам министра, вопрос касается не только безопасности, но и ценностей.

"Я согласен с еврокомиссаром Магнусом Бруннером в том, что увеличение количества выдаваемых туристических виз гражданам России в нынешней ситуации абсолютно неприемлемо. Пока обычные украинцы гибнут под ракетными ударами, нельзя позволять гражданам государства-агрессора отдыхать и заниматься шопингом в Европе, как будто ничего не произошло", - сказал Таро.

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Он отметил, что ограничительные меры должны действовать одинаково на всей территории Европейского Союза и Шенгенской зоны, а не оставаться рекомендациями для отдельных государств.

По мнению министра, действующая система должна позволять вводить ограничения более гибко. В частности, речь идет о возможности ограничивать выдачу виз отдельным категориям граждан России, включая дипломатов, владельцев служебных паспортов, бывших и действующих участников войны против Украины, а также религиозных деятелей, поддерживающих российскую агрессию.

Кроме того, ограничения могут применяться в зависимости от цели поездки.

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россия (98303) Эстония (1687) Евросоюз (18351)
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