Качка будет совмещать работу с ЕС с функцией торгового представителя Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с бывшим вице-премьером Тарасом Качкой.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Поблагодарил за работу в правительстве Украины, а также за содержательность и конструктивность взаимодействия нашего государства с европейскими институтами. Сделано много важного, и теперь нужно развивать более секторальную, детализированную деятельность для прохождения уже открытых кластеров в переговорах с Евросоюзом о вступлении Украины и сосредоточиться на коммуникации как с институтами Евросоюза, так и с национальными правительствами стран ЕС для открытия следующих кластеров", - отметил президент.

По словам Зеленского, в настоящее время ожидается решение по еще четырем кластерам.

"Считаю, что Тарас сможет наиболее эффективно реализовать это в представительстве Украины в ЕС - в Брюсселе. Учитывая также высокую эффективность и опыт Тараса в торговой политике, он будет совмещать эту работу с Евросоюзом с функцией торгового представителя Украины в рамках наших двусторонних торговых соглашений с ключевыми партнерами. Члены правительства и дипломатическая команда Офиса поддержат Тараса в выполнении поставленных задач. Спасибо!" - подытожил он.

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