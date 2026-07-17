Качка поєднуватиме роботу з ЄС із функцією торговельного представника України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім віцепрем'єром Тарасом Качкою.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Подякував за роботу в уряді України та змістовність, конструктивність взаємодії нашої держави з європейськими інституціями. Зроблені важливі речі, і треба тепер розвивати більше секторальної, деталізованої активності для проходження вже відкритих кластерів у перемовинах з Євросоюзом про вступ України та зосередитись на комунікації як з інституціями Євросоюзу, так і з національними урядами країн ЄС для відкриття наступних кластерів", - зазначив президент.

За словами Зеленського, наразі очікують на рішення щодо ще чотирьох кластерів.

"Вважаю, що Тарас найбільш ефективно зможе це реалізувати в представництві України в ЄС – в Брюсселі. Враховуючи також високу ефективність та досвід Тараса у торговельній політиці, він суміщатиме цю роботу з Євросоюзом з функцією торговельного представника України в рамках наших двосторонніх торговельних угод з ключовими партнерами. Урядовці та дипломатична команда Офісу підтримають Тараса у виконанні визначених завдань. Дякую!" - підсумував він.

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