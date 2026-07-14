У ЄС немає держави, що блокувала б відкриття переговорних кластерів з Україною, - Качка

У Євросоюзі немає держав, що заперечували б проти відкриття переговорних кластерів з Україною. Питання лише у швидкості проходження необхідних процедур.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

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Подробиці

За словами віцепрем'єра, усі переговорні кластери вже були винесені на голосування і жодна країна Євросоюзу не заперечує проти їх відкриття.

"Немає жодного заперечення від жодної держави-члена щодо відмови відкриття. Є дискусія з приводу швидкості опрацювання цих файлів. Ми знаємо точно, що ще до кінця липня буде низка засідань і будуть ці питання ставитися на розгляд. Робота триває. Це питання часу, швидкості опрацювання всіх цих речей", - пояснив Качка.

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Також, сказав віцепрем'єр, Польща не висувала Україні додаткових вимог для відкриття переговорних кластерів.

"У нас по першому кластеру було невирішене питання з Угорщиною, і ми його врегулювали. В нас по інших кластерах всі переговорні позиції готові", - додав він.

Качка пояснив, що дискусії з Польщею, зокрема щодо сільського господарства, є звичною частиною переговорного процесу про вступ до ЄС.

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"У нас діалог з Польщею по сільському господарству завжди присутній. Ми розуміємо: у нас це на рівні асоціацій, на рівні міністерств. Тому заяви, які лунають і коментуються, – частина величезного, довгого і дуже наповненого деталями процесу", - сказав віцепрем'єр.

За словами Качки, зміни урядів у країнах ЄС та внутрішні політичні процеси можуть впливати на темпи ухвалення рішень, однак це є звичайною практикою для Євросоюзу.

"Тому тут треба набратися терпіння, але жодних блокувань немає", – підсумував він.

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Що передувало?

Раніше у Єврокомісії заявили, що Україна готова відкрити всі кластери на переговорах про вступ в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос вважає, що Україна готова відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС. Для офіційного відкриття ще треба почекати, водночас технічна робота над всіма кластерами триває.

14 липня Євросоюз відкрив шостий кластер на переговорах про вступ України

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