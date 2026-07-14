ЄС запровадив санкції проти причетних до катувань українських полонених

Рада ЄС ввела санкції проти 15 осіб і однієї установи, причетних до катувань українських військовополонених і цивільних, зокрема через злочини в Оленівці та СІЗО Таганрога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Ради Євросоюзу.

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Санкції за злочини в Оленівці

До санкційного списку ЄС увійшов перший заступник начальника колонії в Оленівці Дмитро Нєєлов, якого вважають причетним до катувань українських військовополонених і цивільних, а також до масового вбивства полонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року.

Обмеження також запровадили проти інших працівників колонії, причетних до жорстокого поводження з полоненими.

Катування в російських колоніях та дії ФСБ

Під санкції потрапив начальник охорони колонії №7 у Пакіно Олексій Хавецький, якого звинувачують в організації систематичних катувань, побиттів, сексуального насильства та голодування українських полонених.

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До списку також внесли співробітника ФСБ Яна Заневського, причетного до незаконних затримань і катувань цивільних на окупованих територіях Херсонської, Миколаївської та Запорізької областей.

СІЗО в Таганрозі та колонія №10

ЄС запровадив санкції проти СІЗО-2 у Таганрозі, де утримували українських військовополонених і цивільних. За даними Євросоюзу, саме там після року ув'язнення та катувань загинула журналістка Вікторія Рощина.

Окремо під санкції потрапили начальник колонії №10 в селі Ударний Олександр Гнутов, п'ятеро його заступників і начальниця медичної частини Галина Мокшанова. Колишні полонені повідомляли про побиття, удари струмом, сексуальне насильство, імітацію страт, ненадання медичної допомоги та утримання цивільних без суду.

Які обмеження запровадили

Усі фігуранти санкційних списків підлягають:

заморожуванню активів;

забороні на отримання коштів від громадян і компаній ЄС;

забороні на в'їзд і транзит територією країн Євросоюзу.

ЄС також закликав забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста та іншим незалежним спостерігачам безперешкодний доступ до українських полонених і притягнути винних у воєнних злочинах до відповідальності.

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